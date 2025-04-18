Утверждено обвинение по делу бывшего замгендира МУП «ИжГЭТ» Владимира Елфимова
Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу бывшего первого заместителя генерального директора МУП «ИжГЭТ» Владимира Елфимова в Ижевске, сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии. Ему вменяют злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ, до пяти лет лишения свободы).
Владимир Елфимов на судебном заседании 14 марта 2025-го об изменении меры пресечения
Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии
По версии следствия, что в 2022-2024 гг. обвиняемый давал указания подчиненным проводить ремонтные работы в домовладениях и квартирах, принадлежащих ему, а также его близким родственникам. Объекты расположены в Ижевске и пригороде. «Также для производства отдельных работ по указанию обвиняемого задействовался служебный транспорт предприятия»,— считает следствие. Уголовное дело направят в Первомайский райсуд Ижевска.
Напомним, Владимир Елфимов и бывший генеральный директор МУП «ИжГЭТ» Андрей Батов были задержаны 28 января. Экс-руководителю предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ, до 10 лет лишения свободы). Следствие считает, что в 2022-2025 гг. Андрей Батов привлекал сотрудников «ИжГЭТ» вопреки их воле, а также спецтехнику предприятия к ремонтным и строительным работам в своем домовладении в Ижевске. 19 марта бывшему генеральному директору продлили срок заключения под стражей до 28 мая.
Подробнее об аресте Андрея Батова и Владимира Елфимова читайте в материале «От депо до СИЗО».