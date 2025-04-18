Утверждено обвинение по делу бывшего замгендира МУП «ИжГЭТ» Владимира Елфимова

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу бывшего первого заместителя генерального директора МУП «ИжГЭТ» Владимира Елфимова в Ижевске, сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии. Ему вменяют злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ, до пяти лет лишения свободы).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Елфимов на судебном заседании 14 марта 2025-го об изменении меры пресечения

Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии Владимир Елфимов на судебном заседании 14 марта 2025-го об изменении меры пресечения

Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии

По версии следствия, что в 2022-2024 гг. обвиняемый давал указания подчиненным проводить ремонтные работы в домовладениях и квартирах, принадлежащих ему, а также его близким родственникам. Объекты расположены в Ижевске и пригороде. «Также для производства отдельных работ по указанию обвиняемого задействовался служебный транспорт предприятия»,— считает следствие. Уголовное дело направят в Первомайский райсуд Ижевска.

Напомним, Владимир Елфимов и бывший генеральный директор МУП «ИжГЭТ» Андрей Батов были задержаны 28 января. Экс-руководителю предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ, до 10 лет лишения свободы). Следствие считает, что в 2022-2025 гг. Андрей Батов привлекал сотрудников «ИжГЭТ» вопреки их воле, а также спецтехнику предприятия к ремонтным и строительным работам в своем домовладении в Ижевске. 19 марта бывшему генеральному директору продлили срок заключения под стражей до 28 мая.

Подробнее об аресте Андрея Батова и Владимира Елфимова читайте в материале «От депо до СИЗО».