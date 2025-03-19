Экс-гендиру «ИжГЭТ» Батову продлили срок ареста по делу о подневольном труде

Бывшему генеральному директору МУП «ИжГЭТ», депутату городской думы Ижевска Андрею Батову продлили срок заключения под стражей до 28 мая, сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии. Он обвиняется в превышении должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ, до 10 лет лишения свободы). Такое решение принял Индустриальный райсуд Ижевска. Обвиняемый и его защитник просили избрать меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии

Напомним, следствие считает, что в 2022-2025 гг. Андрей Батов привлекал сотрудников «ИжГЭТ» вопреки их воле, а также спецтехнику предприятия к ремонтным и строительным работам в своем домовладении в Ижевске.

По тому же делу арестовали его заместителя Владимира Елфимова, который, по версии следствия, также привлекал работников МУПа к работам. О задержании фигурантов стало известно 28 января.

Андрей Батов возглавлял «ИжГЭТ» с 2011 года. Сейчас руководителем организации стал экс-глава администрации Верхней Салды в Свердловской области Игорь Сальников. Андрей Батов являлся заместителем руководителя фракции «Единая Россия» в гордуме, зампредседателя постоянной комиссии там же по бюджету и финансам.