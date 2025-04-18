ПАО «ОДК-Сатурн» получило рекордную прибыль в 2024 году

Чистая прибыль рыбинского ПАО «ОДК-Сатурн» в 2024 году составила 11,9 млрд руб., что является рекордом за последние пять лет. Данные о финансовых результатах размещены в системе «СПАРК-Интерфакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

В 2023 году «ОДК-Сатурн» показало убыток в 2,1 млрд руб. Выручка предприятия в прошлом году составила 74,1 млрд руб. (72,6 млрд руб. в 2023 году). Согласно опубликованной отчетности, предприятие смогло сократить себестоимость и коммерческие расходы.

ПАО «ОДК-Сатурн» является одним из крупнейших предприятий Ярославской области. Компания входит в структуру АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» госкорпорации «Ростех». «ОДК-Сатурн» выпускает двигатели для самолетов, последней крупной разработкой стал двигатель ПД-8 для пассажирского самолета Sukhoi Superjet (SJ) 100.

Антон Голицын