Туймазинский завод автобетоновозов возглавил экс-советник гендиректора КамАЗа

Совет директоров ПАО «Туймазинский завод автобетоновозов» досрочно прекратил полномочия гендиректора предприятия Фидана Арысланова, возглавлявшего завод с августа 2022 года. На его место назначен Тимур Нуриахметов, единогласно избранный на должность сроком на три года.

Фидан Арысланов является также гендиректором ООО «Туймазинский завод полуприцепной техники», принадлежащего ПАО «КамАЗ».

Господин Нуриахметов, по данным из открытых источников, родился в 1966 году в Нижнекамске. До нового поста так же работал в структурах КамАЗа, в частности, был советником его гендиректора Сергея Когонина.

ПАО «Туймазинский завод автобетоновозов» входит в «КамАЗ», зарегистрировано в 1994 году. Основной профиль — выпуск бетонотранспортной техники, также производит прицепы, металловозы, контейнеровозы и другую спецтехнику. По данным из отчетности о финансовых результатах, опубликованной в Центре раскрытия корпоративной информации, в 2024 году выручка завода составила 13,1 млрд руб., чистая прибыль — 456,6 млн руб.

Идэль Гумеров