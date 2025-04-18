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УФАС выявило нарушение в аукционе на землю в Шпаковском районе

Антимонопольная служба Ставропольского края выявила нарушения законодательства при проведении аукциона по аренде земельного участка в Шпаковском районе. В проекте договора содержалось положение о возможности передачи земли в субаренду, сообщает пресс-служба регионального УФАС.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«В процессе заключения договора аренды через торги нельзя включать в проект договора право на передачу земельного участка в субаренду, если участок был получен по итогам аукциона»,— отмечается в сообщении ведомства.

После получения официального предупреждения от антимонопольного органа муниципальные власти исправили выявленное нарушение, удалив незаконное условие из документации.

Николай Аксенов

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