Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Уфимец обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью годовалой падчерице

Октябрьский районный суд Уфы рассмотрит уголовное дело уфимца, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью малолетней (п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ), сообщают пресс-службы прокуратуры Башкирии и республиканского управления СКР.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, в марте этого года обвиняемый поссорился со своей сожительницей. Во время конфликта у нее на руках была годовалая дочь. Фигурант уголовного дела ударил ребенка по голове. В результате у ребенка диагностировали черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, перелом теменной кости и гематомы.

Обвиняемый не признал вину.

Майя Иванова

Новости компаний Все