Уфимец обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью годовалой падчерице

Октябрьский районный суд Уфы рассмотрит уголовное дело уфимца, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью малолетней (п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ), сообщают пресс-службы прокуратуры Башкирии и республиканского управления СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, в марте этого года обвиняемый поссорился со своей сожительницей. Во время конфликта у нее на руках была годовалая дочь. Фигурант уголовного дела ударил ребенка по голове. В результате у ребенка диагностировали черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, перелом теменной кости и гематомы.

Обвиняемый не признал вину.

Майя Иванова