В Венесуэле возведут монумент 80-летию победы СССР в Великой Отечественной войне

Строительство монумента, посвященного 80-летию победы Красной армии в Великой Отечественной войне, ведется ускоренными темпами. Об этом сообщил министр общественных работ Венесуэлы Хуан Хосе Рамирес. Его возведут в столице республики Каракасе к 9 мая.

«Победа русской армии над нацистскими войсками будет здесь, в большом монументе, который возводится, потому что президент Николас Мадуро увидел в этом элемент огромной важности в развитии дружбы между русским и венесуэльским народами»,— рассказал господин Рамирес в интервью телеканалу VTV. По его словам, памятник должен стать международным ориентиром против фашизма.

12 апреля глава МИД России Сергей Лавров подтвердил планы президента Венесуэлы Николаса Мадуро посетить Москву 9 мая. О своем желании приехать на Парад Победы уже заявили представители 11 государств. Среди них — Китай, Белоруссия, Куба, Бразилия, Сербия, Вьетнам, Киргизия, Буркина-Фасо, Армения, Израиль и Индия.