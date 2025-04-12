Президент Венесуэлы Мадуро примет участие в праздновании Дня Победы в Москве

Глава МИД РФ Сергей Лавров подтвердил визит Николаса Мадуро в Россию на 9 мая. Об этом стало известно во время встречи министров иностранных дел двух стран в Анталии

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Фото: Пресс-служба МИД России Николас Мадуро

Фото: Пресс-служба МИД России

«Мы готовимся к визиту президента Мадуро и будем признательны, если он присоединится к нам в День Победы»,— заявил Лавров.

О планах посетить парад Победы в Москве сообщили уже представители 11 государств. В их числе Китай, Белоруссия, Куба, Бразилия, Сербия, Вьетнам, Киргизия, Буркина-Фасо, Армения, Израиль и Индия. В Киргизии для этого даже перенесли собственное празднование на 8 мая.