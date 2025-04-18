Суд отложил вопрос о банкротстве бывшего совладельца Экопромбанка Владимира Нелюбина

Арбитражный суд Ростовской области отложил рассмотрение дела о банкротстве Владимира Нелюбина — бывшего депутата Законодательного собрания Пермского края, совладельца Экопромбанка. Ходатайство об отсрочке подала Межрайонная инспекция ФНС №24, которая требует признать его финансово несостоятельным. Заседание перенесено на 11 июня 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Нелюбин.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Владимир Нелюбин.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

ФНС обратилась в суд с заявлением о признании Владимира Нелюбина банкротом еще в ноябре 2024 года. Из-за процессуальных нарушений суд дважды откладывал заявление.

В феврале 2025 года налоговая устранила недостатки, и суд возбудил производство, назначив первое заседание на 16 апреля. В последний момент налоговая служба попросила перенести разбирательство. В этот же день вышло определение об отложении.