Это вам игрушки

В Нижегородской области в 2025 году на поддержку производителей детских товаров из средств регионального бюджета будет направлено 113,5 млн руб. В регионе сформирован специализированный кластер, в который вошли 80 предприятий, выпускающих продукцию для детей. На отраслевом конгрессе губернатор Глеб Никитин рассказал, что в регионе разрабатываются новые меры поддержки таких компаний. Кроме того, Нижегородская область вошла в число пяти пилотных регионов, где будут опробованы организационные, экономические и правовые условия для производителей детских товаров. В этом году для российских компаний начнется внедрение системы маркировки.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Правительство Нижегородской области в 2025 году более чем в два раза увеличит поддержку предприятий индустрии детских товаров за счет средств регионального бюджета. Губернатор Глеб Никитин на XV Конгрессе индустрии детских товаров в Москве рассказал, что в текущем году объем субсидий составит 113,5 млн руб. Кроме того, региональные власти намерены компенсировать производителям затраты на получение акта экспертизы и сертификата о подтверждении производства промышленной продукции на территории России.

В 2023 году в Нижегородской области был разработан план развития индустрии детских товаров с организацией кластера, в который сегодня входят 80 компаний-производителей. Они получают от бюджета субсидии на продвижение своей продукции на электронных торговых площадках. Кроме того, за счет бюджета им возмещают часть затрат на приобретение оборудования, помогая в получении разрешительной документации и регистрации товарного знака.

В 2024 году областной бюджет направил на поддержку производителей около 50 млн руб. По итогам года суммарный объем производства продукции участниками кластера превысил 10 млрд руб., рассказал губернатор.

По оценке замминистра промышленности и торговли РФ Ивана Куликова, рост производства товаров для детей составил 6% (в целом по России годовой объем составил 680 млрд руб.). В 2025 году на господдержку участников отраслевых кластеров в федеральном бюджете запланировано 295 млн руб. «Основная задача сейчас заключается в наращивании производства детских игрушек и игр. Для развития индустрии детских товаров на федеральном уровне утвержден план действий, в основе которого три направления — развитие системы классификации и статистического учета производства и обращения товаров для детей, стимулирование спроса и обеспечение доступности этой продукции, а также повышение уровня ее качества», — отметил Иван Куликов.

На конгрессе пять регионов — Московская, Кировская, Нижегородская, Омская области и Башкирия — договорились о сотрудничестве и обмене опытом. Они станут пилотными регионами в развитии индустрии детских товаров и поддержке региональных производителей по плану на 2025–2030 годы, утвержденному правительством РФ.

Инициатором межрегионального соглашения стала Нижегородская область. До 2030 года в Нижегородской области планируется организовать поддержку импортозамещающих проектов, внедрить на предприятиях бережливые технологии и проработать вопрос преференций для нижегородских производителей на маркетплейсах.

Министр промышленности Максим Черкасов ранее отметил, что из продаваемых в России детских товаров лишь 30% — отечественного производства, поэтому производителям есть, куда развиваться.

При этом часть продаваемой в России продукции мимикрирует под отечественную: на китайских товарах просто переклеивают этикетки, выдавая их за российские. Чтобы исключить это, в 2025 году для российских производителей будет поэтапно вводиться специальная маркировка. Заместитель министра промышленности и торговли РФ Екатерина Приезжева пояснила, что регистрация участников системы маркировки начнется 1 сентября 2025 года, а финальный этап завершится 1 февраля 2027 года, когда станет обязательной передача сведений об обороте.

«Мы надеемся, что за счет дополнительной сверки будут исключены случаи, когда продукция продается под чужими документами, либо с приостановленными или аннулированными», — отметила замминистра.

Для противодействия «псевдороссийским» детским товарам чиновники обещали провести мониторинг: специалисты Роспотребнадзора и «Честного знака» будут проверять производителей на местах. «Если компания не имеет производственных мощностей или отсутствует по адресу производства, не имеет необходимого сырья, то коды маркировки ей выдаваться не будут. Информация о таких компаниях будет поступать в соответствующие контрольно-надзорные ведомства», — заключила госпожа Приезжева.

Андрей Репин