Гостиничный рынок России показал рекордный рост

Число компаний в сфере гостиничных и санаторно-курортных услуг в России на 1 апреля достигло 40,3 тыс., увеличившись на 5,2% за год. По данным «Контур.Фокуса», за первый квартал открылось 1,5 тыс. новых предприятий — на 18,7% больше, чем годом ранее.

«В 2024 году введено 80 качественных отелей с 9 тыс. номеров, что соответствует рекорду 2018 года»,— отмечает партнер NF Group Ольга Широкова. В 2025-2026 годах ожидается ввод 10-12 тыс. номеров ежегодно.

Крупные сети активно расширяются: Azimut Hotels за прошлый год увеличила фонд на 1,7 тыс. номеров, Cosmos Hotel Group — на 3%. «Управление 33 новыми объектами позволит нам расти без значительных затрат», — поясняет президент Cosmos Александр Биба.

Доходность отелей растет: в Москве и Петербурге средняя стоимость номера выросла на 16%, а показатель RevPAR — на 8-17%. «Операционная доходность в столице достигает 45%», — уточняет партнер CMWP Марина Мережко.

Стимулами для рынка стали господдержка и развитие туризма. Однако высокая стоимость кредитов и строительства вынуждает инвесторов адаптировать проекты, сокращая инфраструктурные составляющие.

Подробнее — в материале «Ъ» «Туризм серьезно настроился».