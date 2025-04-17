Губернатор-эсер хочет привлечь к ответственности мэра-единоросса

Глава Чувашии Олег Николаев («Справедливая Россия — За правду», СРЗП) пригрозил привлечь к ответственности мэра Новочебоксарска, второго по величине города республики, Максима Семенова («Единая Россия»), которого депутаты ранее не сумели отправить в отставку. По словам губернатора, документы, свидетельствующие о нарушениях в работе единоросса, уже направлены в правоохранительные органы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Чувашии Олег Николаев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Глава Чувашии Олег Николаев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Напомним, 14 апреля по инициативе депутатов от СРЗП городское собрание рассмотрело вопрос об отставке господина Семенова. В вину ему были поставлены невыполнение плана по набору контрактников, нарушения при оплате коммунальных услуг и прием на работу неквалифицированного сотрудника. Олег Николаев инициативу однопартийцев поддержал и заявил, что единоросс систематически не исполняет свои обязанности. Однако добиться увольнения мэра не удалось: за его отставку проголосовали только 14 депутатов при 17 необходимых голосах.

На пресс-конференции 17 апреля губернатор назвал случившееся «забавным случаем в кавычках». По словам господина Николаева, он изучил аргументы депутатов и «сделал выводы». Несмотря на провал голосования, материалы, изобличающие нарушения Максима Семенова — «халатную работу в области использования бюджетных средств» и «признаки конфликта интересов»,— были направлены в правоохранительные органы, подчеркнул глава республики: «Думаю, они дадут соответствующую оценку».

Олег Николаев также заявил, что в отношении господина Саменова уже составлен административный протокол, но мэр не является, чтобы его получить. О каком конкретно правонарушении идет речь, губернатор не уточнил. О претензиях по поводу срыва набора контрактников глава Чувашии тоже ничего не сказал. Сам мэр ранее уверял “Ъ”, что Олега Николаева кто-то ввел в заблуждение. Выдвижение губернатора на новый срок (полномочия господина Николаева истекают в сентябре 2025 года) Максим Семенов ранее поддержал.

Анар Зейналов, Казань; Андрей Прах