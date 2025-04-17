Бизнес-тренер предложил заплатить за свое преподавание

В Москве начался процесс по уголовному делу популярного бизнес-тренера Аяза Шабутдинова, обвиняемого в особо крупном мошенничестве. По версии следствия, фигурант продавал гражданам образовательные курсы, которые не приносили обещанных результатов. От действий подсудимого, по подсчетам следствия, пострадали более 100 человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аяз Шабутдинов (в центре)

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Аяз Шабутдинов (в центре)

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

В Пресненском райсуде столицы начался процесс по делу 33-летнего блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова, обвиняемого в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, для обмана граждан Аяз Шабутдинов создал преступную группу, участники которой размещали на подконтрольных интернет-ресурсах заведомо ложную информацию об образовательных курсах бизнес-тренера.

Аяз Шабутдинов называл себя «основателем технологической образовательной компании для предпринимателей», инвестором и миллиардером.

С помощью «агрессивного маркетинга и активной рекламы» злоумышленники, отмечают в прокуратуре, через «Лайк Центр» успешно продавали клиентам разного рода программы, курсы, тренинги и вебинары, обещая после прохождения обучения успехи в предпринимательской деятельности. «Лично Шабутдинов обеспечил разработку текстов тренингов и договоров или оферты на оказание образовательных услуг в целях создания ложного представления о том, что программы способны гарантировать финансовую защиту в любых жизненных ситуациях, и ложного впечатления о правомерности деятельности и ее гражданско-правовом характере»,— говорится в материалах расследования.

Стоимость курсов колебалась в диапазоне от 60 тыс. до 12 млн руб. В реальности, как считают правоохранители, обучение не давало обещанных результатов. Между тем получить деньги клиенты не могли: организаторы этого бизнеса ссылались на условия публичной оферты, исключавшие возврат средств.

Блогера задержали 3 ноября 2023 года. Основанием для возбуждения дела стали обращения восьми предпринимателей, заплативших ему за обучающие программы в общей сложности 5 млн руб. Аязу Шабутдинову предъявили обвинение, 4 ноября его по решению Таганского райсуда Москвы заключили под стражу. Последний раз срок ареста подследственному продлевался 28 января текущего года. 4 апреля 2024 года суд наложил арест на денежные средства, находящиеся на лицевых счетах Аяза Шабутдинова, а также изъятые у него в ходе обыска, на его автомобиль и имущество. В деле есть еще один фигурант — гендиректор компании «Лайк Центр», экс-депутат гордумы Ижевска Василий Алексеев. Он успел уехать за границу, его объявили в международный розыск. Из материалов уголовного дела следует, что сейчас он находится в Дубае.

Материалы расследования заняли 280 томов, в деле 113 потерпевших.

На первом судебном заседании прокуроры начали оглашать фабулу обвинения, однако через несколько часов попросили отложить процесс. Чтобы зачитать обвинительное заключение полностью, им понадобится еще несколько слушаний.

Ранее адвокат господина Шабутдинова настаивал, что его подзащитный осуществлял предпринимательскую деятельность в соответствии с законодательством РФ, участники курсов «Лайк Центра» добровольно заключали договоры и принимали публичные оферты при покупке курсов, а услуги им оказывались в полном соответствии с соглашениями.

Впрочем, находясь под стражей, господин Шабутдинов признал вину. По словам его защитника Калоя Ахильгова, 64 потерпевшим уже был возмещен ущерб в размере 18 млн руб. Также в ходе судебного процесса блогер обратился с ходатайством о разъяснении порядка возмещения ущерба, поскольку некоторые из потерпевших отказались предоставлять свои реквизиты, опасаясь, что эти выплаты могут посчитать незаконным обогащением.

Отметим, что все судебные заседания с участием Аяза Шабутдинова посещает многочисленная группа поддержки, состоящая в основном из тех его учеников, которые остались довольны качеством предоставленных бизнес-тренером услуг.

Ефим Брянцев