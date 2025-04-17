Над Энергодаром сбиты три беспилотника

Город-спутник Запорожской АЭС подвергся атаке трех беспилотников вертолетного типа, сообщил мэр Энергодара Максим Пухов. По его данным, жертв нет, повреждено одно транспортное средство.

«Один дрон сбили сотрудники военной полиции, второй подавили системы РЭБ. При падении он взорвался на пустыре»,— написал мэр в своем Telegram-канале. Он предупредил жителей о возможных новых атаках, посоветовав избегать открытых пространств.

Ранее на Запорожской АЭС сообщили о попытке атаки дроном в 300 метрах от реакторного зала. Беспилотник был уничтожен.