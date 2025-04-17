В отношении оператора «Экострой-Дон» начата процедура банкротства

Арбитражный суд Ростовской области ввел процедуру наблюдения в отношении ООО «Экострой-Дон», бывшего регионального оператора по обращению с бытовыми отходами. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Исходя из материалов дела, с иском о признании компании банкротом в суд обратилась лизинговая компания НАО «Финансовые системы». Ей оператор задолжал 19,5 млн руб. ООО «Экострой-Дон» арендовал у истца оборудование для дробления щебня и генераторную установку. Однако средства компания в полном объеме так и не выплатила.

Как сообщает город N, делу о банкротстве предшествовало разбирательство в суде общей юрисдикции, где НАО «Финансовые системы» пытались взыскать задолженность с ООО «Экострой-Дон». В материалах спора отмечается, что из-за роста ставки ЦБ, стоимость финансовой аренды выросла и оказалась оператору не по карману. В результате «Экострой-Дон» расторг договор, а «Финансовые системы» изъяли оборудование.

Мария Хоперская