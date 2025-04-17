Теннисист Андрей Рублев вылетел с турнира в Барселоне

Российский теннисист Андрей Рублев проиграл испанцу Алехандро Давидовичу Фокине во втором круге турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Барселоне. Призовой фонд розыгрыша составил более $2,8 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Рублев

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ Андрей Рублев

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ

Матч продлился 1 час 54 минуты и завершился со счетом 7:5, 6:4. Рублев занимает 8-е место в рейтинге ATP, Давидович Фокина — 30-е.

В четвертьфинале Алехандро Давидович Фокина встретится с россиянином Кареном Хачановым, который сегодня обыграл испанца Хауме Мунара.

Турнир в Барселоне завершится 21 апреля. Он относится к категории ATP 500. В прошлом году турнир выиграл норвежец Каспер Рууд.

Таисия Орлова