Кикшеринг снижает скорость электросамокатов, в Петербурге ничего не изменится

Кикшеринговые компании — «МТС Юрент», Whoosh и «Яндекс Go» — ограничили максимальную скорость электросамокатов до 20 км/ч. С новым скоростным режимом «двухколесные» поедут с 17 апреля. Правила распространяются на всю Россию, сообщили «Ъ-СПб» в пресс-службе «Яндекс Go». Мера, уверяют в компании, направлена на снижение опасных ситуаций на тротуарах. В Петербурге, впрочем, такие ограничения действуют уже не первый год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

«Снижение скорости будет протестировано в рамках пилотного проекта на старте сезона. IoT-модуль, установленный в каждом самокате, технически не даст устройству разогнаться выше 20 м/ч»,— рассказали в «Яндекс Go».

Согласно правилам дорожного движения, максимально разрешенная скорость электросамокатов — 25 км/ч. В Петербурге ограничения в 20 км/ч действуют с 2021 года. В 175 локациях, среди которых территории возле 13 станций метро — 15 км/ч, еще в семи — 10 км/ч.

По данным операторов, большинство пользователей СИМ в России ездят по тротуарам со средней скорость 17-20 км/ч. «Есть небольшая часть водителей самокатов, которые позволяют себе более высокий скоростной режим. Теперь они будут вынуждены двигаться в лимите средней скорости. Долю людей с агрессивным стилем вождения оценивают менее чем в 1% от всех»,— приводят данные в «Яндекс Go». При этом, как сообщают в компании, скорость транспорта напрямую не влияет на аварийность. ДТП чаще случаются из-за нарушений ПДД и правил сервиса, например, из-за неспешивания во время перехода дороги или поездки вдвоем.

В конце марта комитет по транспорту Петербурга и кикшеринговые компании подписали обновленное соглашение о соблюдении правил использования СИМ в городе. Никакие принципиальные моменты в документе не изменились. Новое соглашение не предусматривает оборудование парковочных мест для электросамокатов в Центральном, Адмиралтейском, Василеостровском и Петроградском районах. В этом сезоне центр останется закрытым для СИМ.

Надежда Ярмула