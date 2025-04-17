Путин посмертно наградил журналистов «Первого», «Известий» и «Звезды»

Президент Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Мужества военной корреспондентки «Первого канала» Анны Прокофьевой, журналиста «Известий» Александра Федорчака, а также оператора телеканала «Звезда» Андрея Панова и водителя группы Александра Сиркели. Все они погибли в марте при исполнении профессионального долга в приграничье.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Анна Прокофьева Фото: telegram-канал Анны Прокофьевой Александр Федорчак Фото: соцсети Фото: Страница Андрея Панова во «ВКонтакте» Фото: Страница Александра Сиркели во «Вконтакте» Следующая фотография 1 / 4 Анна Прокофьева Фото: telegram-канал Анны Прокофьевой Александр Федорчак Фото: соцсети Фото: Страница Андрея Панова во «ВКонтакте» Фото: Страница Александра Сиркели во «Вконтакте»

Александр Федорчак, Андрей Панов и Александр Сиркели погибли 24 марта при обстреле Кременского муниципального округа в ЛНР. Также погибли трое мирных жителей, ранения получили 14-летний ребенок и корреспондент «Звезды» Никита Гольдин. В тот же день ранения получил корреспондент ТАСС Михаил Скуратов, находившийся в Суджанском районе Курской области.

26 марта на мине в Белгородской области подорвалась съемочная группа «Первого канала» — корреспондентка Анна Прокофьева погибла на месте, оператор канала Дмитрий Волков получил ранения.

С февраля 2022 года в зоне проведения боевых действий погибли более 30 российских журналистов. Среди них — корреспонденты «Известий» Александр Мартемьянов и Сергей Еремин, журналист News.ru Никита Цицаги, корреспондент телеканала «Россия 24» Борис Максудов и военкор «РИА Новости» Ростислав Журавлев.

Полина Мотызлевская