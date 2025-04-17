Bloomberg: западные компании не устраивают условия возвращения в Россию

Требования российских властей по возвращению иностранных компаний не устраивают западный бизнес. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на банкиров и аналитиков, имеющих опыт работы в России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Управляющий стратегической консалтинговой фирмой Macro Advisory Крис Уифер рассказал изданию, что после возвращения Дональда Трампа на должность президента США многие компании рассматривают возможные варианты возвращения на российский рынок. Однако большинство игроков считают главным условием мирное урегулирование российско-украинского конфликта.

«Они все рассматривают свои варианты. Никто не хочет вернуться слишком рано, а затем снова уйти»,— сказал господин Уифер (цитата по Bloomberg).

Президент РФ Владимир Путин в марте поручил разработать программу возвращения иностранных компаний и уточнил, что они не должны выкупать свой бизнес по «бросовой цене». По словам двух неназванных правительственных чиновников, предложения Минфина включают требование к иностранным компаниям локализовать часть производства и согласиться на передачу технологий для повышения производительности. Они добавили, что российскому бизнесу будет предоставлено право голоса в вопросе возвращения компаний в определенные секторы рынка.

Подробности — в материале «Бренды продвигаются обратно».

Екатерина Отрашкевич