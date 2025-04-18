Наряд заехал на склад

Складскими объектами «Сберлогистики», которая планирует отказываться от части площадей, стали интересоваться другие арендаторы. Fashion-ритейлер Lime займет 22 тыс. кв. м в подмосковном логопарке «Трилоджи парк Томилино», которые в разное время занимали «Сберлогистика» и ушедшая из РФ шведская сеть H&M. Lime, которая после ухода из России зарубежных сетей стала открывать больше магазинов, нуждается в серьезной складской инфраструктуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Одежный ритейлер Lime арендовал 22 тыс. кв. м в подмосковном логопарке «Трилоджи парк Томилино» на пять лет, рассказали четыре источника “Ъ” на рынке недвижимости. Ранее эти площади занимала ушедшая из России шведская сеть H&M, а с 2022 года — «Сберлогистика», уточняют собеседники. В Lime, «Сберлогистике» и «Сбере», структура которого владеет долей в объекте, не ответили на запрос “Ъ”. В IBC Real Estate, выступающей консультантом сделки, отказались от комментариев.

«Трилоджи парк Томилино» общей площадью на 107 тыс. кв. м расположен в 7 км от МКАД по Новорязанскому шоссе. Объект был построен в 2009 году структурой братьев Алексея и Александра Остапишиных. В 2014 году 75% объекта выкупила чешская PPF Real Estate, но в 2023 году компания вышла из проекта, передав свою долю обратно господам Остапишиным, сообщала газета «Ведомости». В 2024 году 50% в ООО «Томилино парк» — компании-балансодержателе — получили структуры, связанные со «Сбером».

Сетью Lime управляет ООО «Стиль Трейд», основанное в 2008 году самарским предпринимателем Дмитрием Хохловым, сейчас ему принадлежит 100% в компании. По данным бухгалтерской отчетности компании, выручка «Стиль Трейд» в 2024 году увеличилась на 66% год к году, до 34,4 млрд руб., чистая прибыль снизилась на 6,5%, до 2 млрд руб.

Директор департамента складской недвижимости Ricci Дмитрий Герастовский оценивает стоимость аренды в «Трилоджи парк Томилино» в 19 тыс. руб. за 1 кв. м в год. То есть ежегодные траты Lime на комплекс составят 418 млн руб. Партнер NF Group Константин Фомиченко не исключает, что для Lime это может быть как шаг в сторону расширения операционной деятельности, так и возможная оптимизация текущей складской сети. Последнее время сеть начала открывать магазины на площадях, которые ранее занимали зарубежные ритейлеры, в том числе люксового сегмента. В начале 2025 года ритейлер договаривался об аренде площадей в ГУМе на месте бывшего магазина Louis Vuitton. В 2023 году сети достались площади бывшего флагманского магазина Nike на Кузнецком Мосту в центре Москвы.

В то же время «Сберлогистика», напротив, начала отказываться от аренды части своих объектов. Ранее стало известно, что оператор может расторгнуть договоры аренды 1,5 млн кв. м в логопарках по всей России. Спрос на складские площади продолжает расти, следует из данных Nikoliers. В январе—марте 2025 года объем заключенных сделок аренды и продажи на складском рынке достиг 771 тыс. кв. м, что на 11% больше год к году. Москва и Подмосковье сохранили лидерство по объему спроса, обеспечив 67% от общего показателя, в то время как на региональных рынках наметилось заметное снижение активности крупных арендаторов, говорит директор департамента складской и индустриальной недвижимости Nikoliers Виктор Афанасенко.

Особенно показательным стало полное отсутствие сделок по схеме built-to-suit (под нужды конкретного заказчика), что свидетельствует о приостановке стратегии активной экспансии маркетплейсов, которые в последние годы были основным драйвером роста региональных рынков, отмечает господин Афанасенко. Доля компаний из сферы электронной торговли в общем объеме спроса на склады снизилась на 36 процентных пунктов, до 11%, следует из данных опрошенных “Ъ” консультантов. Интернет-ритейлеры уже удовлетворили свои потребности в новых площадях в предыдущие годы, поясняет партнер Bright Rich | CORFAC International Виктор Заглумин.

Дарья Андрианова