«Росспиртпром» сворачивает с Кутузовского проспекта

АО «Росспиртпром» продало имущество на Кутузовском проспекте на западе Москвы, следует из пояснительной записки к бухгалтерской отчетности за 2024 год. Издание Shopper’s уточняет, что в конце 2023 года компании в этом районе столицы принадлежали помещения на 9,3 тыс. кв. м. Сумма сделки, указано в отчетности, составила 2 млрд руб. Покупателем этого имущества стало ООО «Барус», которое ранее СМИ называли структурой «Сбера». Сейчас владельцы компании не раскрываются. В «Сбере» оперативно не ответили на запрос “Ъ”.

«Росспиртпром» в 2024 году также продал акции АО «Шуйская водка» — предприятия в Ивановской области, которое выпускает водку «Шуйка», «Царский орден», джин Sherlock. Покупателя и объем проданного пакета компания не раскрыла.

АО «Росспиртпром» объединяет восемь спиртовых заводов в Тульской, Курской, Новосибирской областях, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии. По оценке директора ЦИФРРА Вадима Дробиза, на долю «Росспиртпрома» приходится около 35% всего производства спирта в России. Согласно отчетности компании, ее выручка в 2024 году выросла на 23,3% год к году, до 2,2 млрд руб., чистая прибыль сократилась в 59 раз, до 9,5 млн руб.

Ранее «Росспиртпром» принадлежал государству, но в апреле 2024 года актив был продан на торгах за 8,3 млрд руб. ООО «Бизнес альянс» Владимира Акаева, бывшего топ-менеджера уже не существующего Тройка-Д Банка (см. “Ъ” от 20 апреля 2024 года).

Дарья Андрианова