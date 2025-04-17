Альфа-банк отчитался о финансовых результатах по РСБУ за 2024 год. Чистая прибыль превысила 205 млрд руб. — это лучше результата 2023 года на 70%. Помимо этого Альфа-банк демонстрирует рекордный рост клиентской базы, впервые число розничных клиентов превысило 37 млн — за год рост более чем на 7,5 млн человек. Число клиентов малого и среднего бизнеса выросло на 23% за год, приблизившись к отметке в 2 млн. В 2024 году Альфа-банк также показал впечатляющее развитие бренда работодателя и технологических разработок.

Красная Поляна, Архыз и Домбай стали самыми популярными горнолыжными курортами России. К такому выводу пришли аналитики «МегаФона» и корпорации «Туризм.РФ» по итогам совместного исследования. Четвертое место занимают трассы Приэльбрусья. Замыкает топ-5 горнолыжных курортов России Шерегеш. В «МегаФоне! подчеркивают, что качественная телеком-инфраструктура теперь есть на всех популярных горнолыжных комплексах России. Как отметил технический директор компании Алексей Титов, стабильная мобильная связь в горах — это не только комфорт, но и безопасность.

«Лемана Про» приобрела солнечную электростанцию в Волгоградской области. Она была построена в 2022 году и проходила эксплуатационные испытания на условиях аренды. В компании отметили, что использование «зеленой» энергии за три года позволило сократить операционные выбросы парниковых газов магазина на 22% в год, пишет Forbes.