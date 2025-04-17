Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает об особенностях главной премьеры Нью-Йоркского автомобильного салона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Shannon Stapleton / Reuters Фото: Shannon Stapleton / Reuters

В Америке уже привыкли, что если чего-то нет у них, то этого как бы вовсе в природе не существует. Поэтому главной премьерой Нью-Йоркского автомобильного салона, открывшегося на Манхэттене, стал большой кроссовер Hyundai Palisade. В США его продажи стартуют только во второй половине 2025 года, а у себя на родине, в Южной Корее машина дебютировала уже в минувшем декабре и активно продается. Мало того, первые «Палисады», привезенные посредством параллельного импорта, появились уже на российском рынке. Если в наличии, то это порядка 11 млн руб., если на заказ, то в районе 8 млн.

Впрочем, для американской презентации корейская марка приготовила специальную внедорожную версию Palisade. От обычного кроссовера модификация XRT Pro отличается увеличенным до 213 мм дорожным просветом, увеличенными углами въезда и съезда, 18-дюймовыми дисками в другом дизайне, переработанными обвесом и защитой днища спереди. Кроме того, предусмотрен задний электронный дифференциал, а система полного привода получила новые настройки для движения по грязи, снегу и песку.

Что касается силовых установок, то для Америки Palisade получил ту же гамму, что и для российского «серого» рынка. Это либо турбированный V6 объемом 3,5 л, развивающий 287 л.с. Им же будут комплектоваться кроссоверы в исполнении XRT Pro. Либо гибридная система, которая состоит из 2,5-литрового четырехцилиндрового двигателя с двумя встроенными в шестиступенчатый автомат электромоторами. Она выдает 329 л.с.

Еще на Нью-Йоркской выставке корейская компания показала очень интересный концепт под маркой Genesis. Если вам любопытно, обязательно отыщите в сети по названию X Gran Equator. Кроссовер не только выглядит очень круто, но и показывает, что удачно найденный стилистический элемент — в конкретном случае две параллельные светящиеся полоски на кузове позволяют узнавать бренд автомобиля, какой бы экстравагантный кузов вы ему ни сделали.

Дмитрий Гронский