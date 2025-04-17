«Cтоит ли ждать завершения поздних концертов, если очень хочется спать?»

Обозреватель “Ъ FM” Яна Лубнина рассказывает о тусовках для тех, кто предпочитает ложиться спать пораньше, но все еще любит рейвы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Вечеринки для уставших набирают популярность. Любите вечеринки, но нравится и спать ложиться пораньше? Мы здесь, чтобы дать вам и то, и другое! Так говорится в афише одной из австралийских вечеринок. Буквально early to bed rave. За 32 местных доллара (это почти 1,7 тыс. руб.) организаторы обещают эпические мелодии от лучших диджеев в стиле хаус и диско, толпу единомышленников старше 25 лет, которые умеют веселиться, но любят спать, и энергичную атмосферу, которая заставит вас чувствовать, будто вы вернулись в период своего клубного расцвета. Место не так важно, а вот время проведения вечеринки с 16:00 до 21:00 (последний вход в 17:30). В объявлении приписка: «Мы знаем, что вы все еще любите танцевать и чувствовать музыку, но это не значит, что вы должны пожертвовать своей ночью и следующим днем!»

Недавно друг из Аргентины посетовал, мол, они здесь так поздно начинают вечеринки, иногда приходится ждать трех утра, чтобы веселье набрало обороты. И мы все, участники этого разговора, тяжело вздохнули. Спешу заверить, что это нормально. Во-первых, молодое поколение тоже куда чаще выбирает bed rotting («загнивание в постели») вместо шумной социализации и поддерживает тренд на бережное отношение к себе. Во-вторых, и опытные тусовщики, и медики констатировали снижение мотивации людей к привычным вечеринкам после пандемии. Даже на Reddit можно найти обсуждения того, стоит ли ждать завершения поздних концертов, если очень хочется спать. Некоторые мечтают о чилаут-комнатах на концертных площадках, где можно было бы подремать и передохнуть.

В Европе тем временем набирают популярность вечеринки для мам. Они тоже заканчиваются в девять вечера, чтобы участницы, натанцевавшись, могли успеть уложить детей и подготовиться к следующему дню. И семейным людям ведь нужно веселье и безопасная среда.

Яна Лубнина