Rutube отрицает блокировку в Узбекистане

Видеохостинг Rutube не работал на территории Узбекистана. Об этом сообщили ТАСС и «Известия». При попытке зайти на сайт отображается сообщение об ограничении доступа к сервису на основании постановления правительства страны от 2018 года.

В Rutube блокировку отрицают. В компании «Ъ» заявили, что сервис продолжает работать на территории страны. «Мы не видим изменений по количеству просмотров из Узбекистана. В настоящее время оно находится уровне среднесуточных значений последнего года»,— рассказали в пресс-службе платформы.

В конце марта доступ к видеохостингу пропал в Турции. На странице сайта отображалось уведомление о том, что турецкий регулятор BTK решил заблокировать хостинг еще в феврале 2025 года. На сайте приводились выдержки из уголовного кодекса Турции о том, что нелегальные азартные игры могут использоваться для финансирования терроризма. Тогда в Rutube также отрицали блокировку.