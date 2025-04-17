Разборки в маленьком Пекине

Итальянские СМИ сообщили, что на днях в пригороде Рима были совершены громкие убийства, которые могут быть связаны с внутренними противоречиями в китайских криминальных кругах. Были застрелены 53-летний Чжан Даюн и его 38-летняя подруга Гун Сяоцин, которых подозревают в работе на одну из группировок, контролирующих поставки контрафактной одежды из Китая. Эксперты отмечают, что жестокие разборки китайских ОПГ уже получили название «война вешалок» — столкновения расползаются по стране и уже выходят за пределы Италии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Andrew Medichini / AP Фото: Andrew Medichini / AP

Чжан Даюн и Гун Сяоцин подъезжали на велосипедах к своему дому в пригороде Рима — Пиньето, когда к ним подлетел мотоцикл с вооруженными людьми. Прогремели шесть выстрелов, преступники скрылись, на дороге остались два тела. Полиция Рима считает, что работали профессионалы, и, судя по обстоятельствам двойного убийства, это была месть, пишут итальянские СМИ.

Правоохранители связывают этот случай с так называемой войной вешалок — разборками между китайскими преступными группировками, конкурирующими за контроль поставок одежды в Италию и остальную Европу.

Как показало расследование, убитый Чжан Даюн по прозвищу Ашэн, специалист по вымогательствам и подпольным казино, работал под началом босса Чжан Наичжона. Тот, по данным полиции, добился почти полной монополии на поставки одежды и других китайских товаров из тосканского города Прато в другие районы Италии, а потом и за ее пределы. Сейчас этот китайский босс мафии находится под судом. Что касается самого Чжан Даюна, то он три года назад перебрался в Рим со своей подругой из Прато, где уже попал под пристальное внимание полиции. В Прато, откуда начиналась экспансия китайских группировок, к тому моменту стало уже тесно. В городе с прошлого года постоянно происходили стычки, нападения, поджоги, совершались покушения. Члены группировок путем угроз и насилия подминали под себя владельцев китайских магазинов и небольших швейных производств, а потом начинали очередной передел рынка.

Прокурор Прато Лука Тескароли рассказал The Times, как устроен нелегальный китайский бизнес в этом городе. «Сюда ввозят ткани из Китая, избегая НДС, через порт Пирей в Греции или Джоя-Тауро в Италии, и из них шьют одежду мелкие предприятия в Прато, которые постоянно то открываются, то закрываются»,— говорит он. Такие предприятия нанимают дешевых работников, в основном из Китая, Пакистана, стран Африки и Бангладеш, содержат их в рабских условиях.

Группировки, контролирующие эти предприятия, попутно зарабатывают «на организации проституции, азартных игр и на транспортировке готовой одежды в разные страны Европы».

Как полагает следствие, новая волна разборок связана с конфликтом именно по поводу контроля транспортировки одежды, в том числе поставок для нее вешалок, которые ежегодно закупаются на миллионы евро. Возможно, отмечает полиция, как раз сейчас идет очередной передел сфер влияния и, пользуясь тем, что босс Чжан Наичжон находится под судом, конкуренты устраняют его людей.

Алена Миклашевская