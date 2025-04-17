Бывшему поставщику муки для булочек McDonald's грозит банкротство

Группа компаний «Грейн Холдинг» не может выполнить обязательства перед кредиторами. Сбербанк намерен обратиться в арбитражный суд с заявлением о банкротстве группы. О ситуации сообщил директор и владелец холдинга Алексей Деменов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Как рассказал предприниматель РБК, проблемы начались из-за того, что у холдинга были короткие кредиты, которые в прошлом году банки отказались рефинансировать. Из-за этого компаниям пришлось погасить без восполнения 2,5 млрд руб., для чего группа вывела из своих оборотных средств порядка четверти годовой выручки, сказал господин Деменов. Получился острый дефицит оборотного капитала, и с конца прошлого года группа перестала выплачивать свои долги.

Также у «Грейн Холдинга» начала расти кредиторская задолженность перед поставщиками зерна, поэтому компании перешли от прежней финансовой модели оплаты за зерно «с отсрочкой платежа» к новой модели «по предоплате», говорит предприниматель. Это также ударило по оборотным средствам и выручке от продаж у холдинга. Кроме того, сыграл рост ключевой ставки и прекращение льготного кредитования. Процентные расходы холдинга по финансовым обязательствам выросли более чем в четыре раза к концу года. Это повлияло на рост себестоимости выпускаемой продукции, рассказал директор.

«Грейн Холдинг» занимается производством хлеба и муки с 1997 года. Из муки компаний группы пекли булочки для российских McDonald's и изготавливали лапшу «Доширак», поставлял муку российским подразделениям Mars, PepsiCo, а также производителя лапши «Ролтон» и Big Bon — «Маревен Фуд Сэнтрал».