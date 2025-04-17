Хуснуллин: в правительстве договорятся о поддержке ипотеки в течение месяца

Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что строительный и финансовый блоки правительства работают вместе и у них нет никаких противоречий друг с другом. Компромисс о развитии ипотеки будет найден в течение месяца, заверил он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Конечно, люди привыкли и хотят, чтобы ипотека была на доступном уровне, как минимум 6%, как "Семейная", поэтому у нас есть какие-то определенные обсуждения в подходах, но принципиальных различий по ипотеке у нас нет. Получили поручения от президента доработать в течение месяца подходы»,— сказал он журналистам на заседания оргкомитета Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum» (цитата по «Интерфаксу»).

Господин Хуснуллин добавил, что с 2019 года граждане России взяли 31 трлн руб. жилищных кредитов. 15,7 трлн руб. – уже вернули. На сегодня портфель ипотеки равен 20 трлн руб.

На фоне роста портфеля ипотечных кредитов «Эксперт РА» ожидает снижения доли досрочных погашений и рефинансирования. Вместе с тем эксперты ожидают заметного роста просрочки по ипотечному портфелю.

Подробности — в материале «Ъ» «Ипотека тянет портфель».