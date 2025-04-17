В Лиге чемпионов определились все полуфиналисты. В следующей стадии турнира сыграют «Барселона»—«Интер» и ПСЖ—«Арсенал». Лондонский клуб обыграл «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» (2:1), а «Интер» в Милане разошелся миром с «Баварией» (2:2). Миланский клуб вышел в полуфинал за счет победы в Мюнхене. За развитием событий следил спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Lee Smith / Reuters Фото: Lee Smith / Reuters

Remontada в переводе с испанского означает «волевая победа». Это слово перед ответным четвертьфинальным матчем «Реала» и «Арсенала» звучало сотни раз. Еще бы, выйти в полуфинал Лиги чемпионов после поражения (0:3), способны не все. Казалось, что «Реал» может. Это был, если хотите, тест на величие. Гимн «Реала» в этот вечер болельщики пели с какой-то неистовой страстью.

Начали мадридцы многообещающе, уже на второй минуте Килиан Мбаппе забил гол, правда, из офсайда, но настрой все поняли. А вот потом на первый план вышел французский арбитр Франсуа Летексье. Он сначала поставил не самый очевидный пенальти в ворота «Реала», который парировал Тибо Куртуа. Затем назначил одиннадцатиметровый в ворота «Арсенала», но посмотрев повтор, свое решение отменил. В итоге первый тайм обошелся без забитых мячей. И вера в чудесное возращение «Реала» потихонечку улетучивалась. А когда после перерыва «Арсенал» забил, все стало ясно. Конечно, хозяева огрызнулись и один мяч отквитали.

Но нестись уже было поздно. В итоге финальный свисток зафиксировал победу лондонского клуба (2:1). Так что король умер, а каноничное «да здравствует король» мы сможем воскликнуть 31 мая. В этот день в Мюнхене состоится финал Лиги чемпионов. Только вот «Баварии» там не будет.

Команда Венсана Компани под проливным дождем в Милане сыграла вничью с «Интером» (2:2), и благодаря домашнему поражению (1:2) покидает турнир. «Интер» еще раз показал, что может держать удар даже в противостоянии с грандами. Один из лидеров команды Лаутаро Мартинес в послематчевом интервью объяснил, чем так сильна его команда:

— Это был эпичный матч? — Безусловно. Мы запомним его надолго. Да у «Интера» огромные яйца! — Ох, какое аргентинское выражение, молодец!

Теперь «Интер» ждет встреча с «Барселоной». И еще не факт, что сине-гранатовые смогут пройти такого соперника, считает футбольный аналитик Константин Клещев: «Мы опять получаем самую забивающую команду в Лиге чемпионов против самой умело защищающейся. Мне кажется, что "Барселоне" предстоит совершить подвиг для того, чтобы обыграть "Интер", несмотря на все яркие цифры и грозные обещания».

Перед полуфинальным противостоянием ПСЖ и «Арсенала» тоже больше вопросов, чем ответов. Так что в этом сезоне Лиги чемпионов интрига, похоже, будет жить до последних секунд финала.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Владимир Осипов