В Приволжском федеральном округе (ПФО) каждый восьмой работник (12%) опасается, что введение искусственного интеллекта приведет к сокращениям на рабочих местах. Такие данные приводит пресс-служба платформы онлайн-рекрутинга HeadHunter.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В ПФО 12% работников боятся увольнений из-за внедрения ИИ

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ В ПФО 12% работников боятся увольнений из-за внедрения ИИ

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

73% опрошенных положительно относятся к внедрению искусственного интеллекта на рабочих местах.

35% респондентов безоговорочно поддерживают инновации, видя в них возможность повысить эффективность и сосредоточиться на более сложных задачах; 38% одобряют ИИ, но при условии сохранения рабочих мест; а 7% сомневаются в применимости технологий к их профессиям.

Наиболее открыты инновациям управленцы, юристы и IT-специалисты (свыше 40% поддержки), тогда как в строительстве и туризме этот показатель ниже. При этом именно в IT-сфере и сфере закупок фиксируются наибольшие опасения — более 13% специалистов этих направлений видят в технологиях новые вызовы.

Артём Дергунов