Чувашия полностью импортозаместила производство хмеля

Чувашия завершила процесс импортозащения производства хмеля и в 2025 году приступит к масштабированию в рамках новой индивидуальной программы развития. Республика полностью сформировала замкнутый производственный цикл, включая выращивание, переработку и технологическое обеспечение. Об этом заявил глава региона Олег Николаев на пресс-конференции.

Глава региона отметил, что ранее вся технологическая цепочка зависела от импортных поставок, в том числе из Чехии. Сейчас Чувашия обеспечивает весь процесс собственными силами.

По словам господина Николаева, в регионе завершена подготовка инфраструктуры и научно-технической базы отрасли. В частности, разработаны и внедрены отечественные технологии, созданы лаборатории, произведены специальные комбайны, сушилки и оборудование для переработки хмеля. Это позволяет республике перейти к расширению производственных площадей и углубленной переработке сырья.

«Сегодня мы полностью обладаем всей технологической цепочкой, в том числе научной, лабораторной, — для того, чтобы производить хмель», — сказал Олег Николаев.

Проект реализуется в партнерстве с производственными компаниями. В 2025 году крупнейший участник — пивоваренная компания «Балтика» — запустит серию инициатив в регионе. Власти также рассчитывают на привлечение новых партнеров в ходе форума «Зеленое золото России», который традиционно проходит в Чувашии.

Анар Зейналов