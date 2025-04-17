В Уфе без воды остались 70 домов, три школы и детсад

В Демском районе Уфы без холодной воды остались несколько зданий, сообщили в пресс-службе Управления гражданской защиты города. Так, воду отключили в 23 жилых дома по улицам Левитана, Правды, а также на Новороссийской и Рядовой улицах. Без воды остались 40 частных домов на улице Левитана, Черняховского, на Грозненской улице, на Краснодарском и Торговом переулках. Воду также отключили в школе №113, 132 и в детском саду №327. Работы проводят сотрудники ГУП «Уфаводоканал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В Кировском районе города горячую воду отключили в семи жилых домах по улицам Мубарякова и Рабкоров, а также в школе №18. Ремонтные работы проводятся сотрудниками МУП «Уфимские инженерные сети».

Причина отключения воды, как и время завершения работ не сообщается.

Венера Хисамова