Три курорта Кубани вошли в топ-10 направлений для однодневного отдыха

Три курорта Краснодарского края вошли в десятку популярных направлений для однодневного отдыха в апреле 2025 года. Об этом сообщается в исследовании сервиса бронирования «Твил.ру».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Маргарита Синкевич Фото: Маргарита Синкевич

По информации аналитиков, лидерами рейтинга стали Воронеж, Тверь и Владимир. Кубанские места отдыха расположились на пятой, шестой и десятой позициях списка — Горячий Ключ, Абрау-Дюрсо под Новороссийском и Ольгинка в Туапсинском районе соответственно.

Также в рейтинг попали Коломна, Ростов, Керчь и Муром. Исследование основано на данных запросов и заявок пользователей сервиса.

Согласно полученной статистике, средняя стоимость ночлега в Горячем Ключе составляет 3,2 тыс. руб, в Абрау-Дюрсо — 10,5 тыс. руб, а в Ольгинке — 5,4 тыс. руб.

Аналитики отмечают, что апрель наибольше всего подходит для путешествий, особенно в текущем году с ранней и теплой весной. Однодневные бронирования часто выбирают туристы, останавливающиеся на ночь во время длительных поездок или планирующие короткие выходные в своем регионе.

Нурий Бзасежев