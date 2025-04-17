Три курорта Кубани вошли в топ-10 направлений для однодневного отдыха
Три курорта Краснодарского края вошли в десятку популярных направлений для однодневного отдыха в апреле 2025 года. Об этом сообщается в исследовании сервиса бронирования «Твил.ру».
Фото: Маргарита Синкевич
По информации аналитиков, лидерами рейтинга стали Воронеж, Тверь и Владимир. Кубанские места отдыха расположились на пятой, шестой и десятой позициях списка — Горячий Ключ, Абрау-Дюрсо под Новороссийском и Ольгинка в Туапсинском районе соответственно.
Также в рейтинг попали Коломна, Ростов, Керчь и Муром. Исследование основано на данных запросов и заявок пользователей сервиса.
Согласно полученной статистике, средняя стоимость ночлега в Горячем Ключе составляет 3,2 тыс. руб, в Абрау-Дюрсо — 10,5 тыс. руб, а в Ольгинке — 5,4 тыс. руб.
Аналитики отмечают, что апрель наибольше всего подходит для путешествий, особенно в текущем году с ранней и теплой весной. Однодневные бронирования часто выбирают туристы, останавливающиеся на ночь во время длительных поездок или планирующие короткие выходные в своем регионе.