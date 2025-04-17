Мэрия требует от директора Центрального рынка снести здание кафе

Администрация Ленинского района Перми обратилась с новым иском к ИП Ревазу Шенгелии, директору и владельцу ООО «Торговый комплекс Центральный» (управляет Центральным рынком Перми). Иск приступил 11 апреля. Согласно определению суда, истец требует признать самовольной постройкой объект капитального строительства — одноэтажное здание по адресу: г. Пермь, ул. Борчанинова, 79. Сервис 2GIS свидетельствует, что там расположено кафе-бар.

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Одновременно администрация направила в суд ходатайство об обеспечительных мерах: запретить Росреестру регистрировать сделки со спорным объектом недвижимости. Ходатайство суд удовлетворил.

Это не первый иск властей к господину Шенгелии о сносе объекта недвижимости. Так, в конце декабря департамент земельных отношений Перми через суд потребовал от бизнесмена освободить крупный земельный участок от нестационарных торговых объектов. Речь идет об участке площадью 10, 8 тыс. кв. м, ограниченном улицами Борчанинова, Эпроновской и Баковым переулком.