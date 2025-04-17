Препарат от онкологии, не имеющий аналогов в мире, создали в России

Препарат от онкологии «Афтотид» создали в России, он не имеет аналогов в мире. Его безопасность доказана судом. Разногласия между разработчиком лекарства — фирмой «Лина М» и Минпромторгом РФ рассматривал 9-й Арбитражный апелляционный суд. Детали дела приводит «РИА Новости».

В документе суда говорится, что препарат позволяет лечить онкологические заболевания вне зависимости от стадии заболевания. «Афтотид» уже применяют при лечении на добровольцах.

В иске Минпромторг требовал расторжения договора с «Лина М» 2014 года на сумму 150 млн руб. Согласно документу, компания должна была провести научно-исследовательскую и опытно-конструкторскую работу (НИОКР). Ведомство настаивало на возврате 117 млн руб. неотработанного аванса и взыскании свыше 80 млн руб. процентов.

В ноябре Арбитражный суд Москвы поддержал позицию Минпромторга, обязав «Лина М» вернуть более 117 млн руб. как неосновательное обогащение, но отклонил требование о взыскании процентов. Обе стороны подали апелляционные жалобы, и апелляционный суд сократил сумму взыскания до 14 млн руб. Суд учел, что задержки в выполнении работ были вызваны объективными факторами, включая пандемию и введённые санкции.