Reuters: ЕС отказался от запрета на импорт газа из России
Агентство Reuters со ссылкой на источники среди представителей Евросоюза сообщило, что ЕС отказался от запрета на импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России из-за торговых пошлин президента США Дональда Трампа.
Как сообщили собеседники издания, вместо этого Еврокомиссия хочет разработать новую дорожную карту, которая позволит к 2027 году положить конец зависимости блока от российских энергоносителей. План должен быть объявлен в начале мая.
В агентстве напомнили, что президент США Дональд Трамп несколько раз заявлял, что хочет, чтобы ЕС покупал больше американского газа. Чиновники ЕС видят в этом возможный инструмент переговоров, чтобы убедить администрацию США снизить тарифы.
Один из чиновников заявил Reuters, что ЕК не хочет рисковать потерей российского СПГ из-за санкций, а значить отказываться от своих полномочий на переговорах с США. Однако ЕС опасается создания новой зависимости от США, третьего по величине поставщика газа в блок после России и Норвегии.
Ранее Financial Times сообщал, что ЕК ищет способы разорвать долгосрочные контракты на поставку газа из РФ в рамках инициативы по отказу от российского топлива к 2027 году. При этом ЕС хочет избежать выплаты штрафов.
Подробности — в материале «Ъ» «Европе стало мало газа».