Россияне установили 10 млн самозапретов на кредиты с начала марта

Россияне установили 10 млн самозапретов на кредиты с начала запуска сервиса 1 марта. Активнее всего сервисом пользовались жители Москвы и области, а также Санкт-Петербурга и Ростовской области. Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на пресс-службу Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Так, жители Москвы установили 1,14 млн самозапретов, Московской области — 720 тыс., Санкт-Петербурга — 550 тыс., Ростовской области —320 тыс., Республики Башкортостан — 310 тыс.

В НБКИ спрос на подобный сервис объясняют актуальностью проблемы мошенничества. "Граждане стремились как можно быстрее приступить к самостоятельной защите от возможных действий мошенников", - отметил директор по маркетингу Алексей Волков.

Заявление на самозапрет подается на «Госуслугах». После этого банки и микрофинансовые организации обязаны будут отказать в выдаче кредита или микрозайма. Запретить можно любые потребительские кредиты и займы, при этом можно ограничить их выдачу полностью или частично. К примеру, возможно ввести запрет на дистанционное оформление кредитов.

О том, как работает самозапрет — в материале «Ъ».