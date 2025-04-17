Уголовные дела в отношении губернаторов с 2000 года

Всего в России с 2000 года уголовные дела были возбуждены в отношении 21 действующего и 11 бывших глав регионов. При этом до 2006 года к руководителям субъектов РФ, подозреваемым в совершении преступлений, не применялась мера пресечения в виде ареста. Первым задержанным при исполнении полномочий стал в 2006 году глава Ненецкого автономного округа Алексей Баринов.

До суда дошли дела 19 из 32 фигурантов. Дела остальных были прекращены в связи с истечением срока давности или отсутствием состава преступления.

Виновными были признаны 18 человек: 12 получили реальные сроки заключения, шесть — условные. Самое суровое наказание было вынесено главе Хабаровского края Сергею Фургалу — 10 февраля 2023 года суд приговорил его к 22 годам колонии строгого режима по делу об убийствах и покушении на убийство.

Один губернатор, глава Амурской области Леонид Коротков, обвинявшийся в превышении должностных полномочий, в 2010 году был оправдан судом.

Чаще всего губернаторы становились фигурантами дел о взятке — восемь человек. Еще шесть человек были осуждены по статье о злоупотреблении полномочиями. Два человека получили срок за хищение. Один губернатор отсидел за мошенничество. Один человек получил срок за растрату. Еще один — за убийство и покушение на убийство.

Бывший губернатор Смоленской области Александр Прохоров в 2004 году был амнистирован в честь 55-летия Победы сразу после вынесения приговора по делу о превышении должностных полномочий (три года колонии общего режима). Еще один губернатор — глава Удмуртии Александр Соловьев, осужденный в 2020 году за взятку на десять лет, был вскоре освобожден в связи с тяжелой болезнью (умер 24 июля 2023 года).