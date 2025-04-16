Минтруд РФ сократил список профессий для упрощенного получения ВНЖ с 203 до 29

Минтруд сократил до 29 пунктов список профессий, которые позволяют иностранным гражданам получать в упрощенном порядке вид на жительство (ВНЖ) в России. Приказ министерства опубликован на официальном портале правовой информации. Как уточнили в ведомстве, список сократился на 174 профессии.

В новый список вошли представители технических и рабочих специальностей: инженеры, слесари, программисты. Профессии из списка связаны со сферами судо-, машино- и авиастроения. В частности, в перечень входит программист в сфере БПЛА и аналитик больших данных в области промышленности, астрофизики и генетики.

В Министерстве труда отметили, что ранее перечень профессий, дающих право на упрощенное получение ВНЖ, включал 203 специальности. Вопросами гражданства занимается МВД, а формированием списка профессий — Минтруд.

По информации МВД, с 2017 по 2023 год менее 1% иностранцев, получивших гражданство РФ, воспользовались упрощенной процедурой на основе профессионального критерия. В апреле 2023 года норму отменили. В декабре 2024 года по инициативе МВД в закон «О правовом положении иностранных граждан в РФ» внесли изменения, которые вернули возможность иностранцам с востребованными профессиями получать ВНЖ в упрощенном порядке.