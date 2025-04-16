Путин встретился с освобожденными из плена «Хамаса» россиянином Труфановым

Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с гражданином Израиля и России Александром Труфановым, его матерью и невестой. 29-летний инженер Amazon Александр Труфанов провел 498 дней в плену палестинского движения «Хамас» в секторе Газа.

Господин Путин выразил слова благодарности руководству «Хамаса» за освобождение Александра Труфанова. «Хочу выразить надежду на то, что все люди, которые находятся в том положении, в котором были вы, будут на свободе»,— добавил господин Путин (цитата по «РИА Новости»). Во встрече, помимо освобожденного россиянина и его семьи, участвовали руководство Федерации еврейских общин России — главный раввин России Берл Лазар и президент ФЕОР Александр Борода.

7 октября 2023 года «Хамас» совершило нападение на кибуц Нир-Оз. В числе захваченных движением заложников оказался господин Труфанов. 15 февраля 2025 года при содействии российских дипломатов он был освобожден. Александр Труфанов родился 11 ноября 1995 года в Ростове-на-Дону. В конце 1990-х имеющая еврейские корни семья переехала жить в Израиль, но после репатриации сохранила российское гражданство.