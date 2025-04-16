Минское «Динамо» со счетом 8:0 разгромило «Трактор» в 1/4 финала Кубка Гагарина

Минское «Динамо» одержало самую крупную победу — 8:0 — в истории клуба в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), обыграв челябинский «Трактор» в третьем матче 1/4 финала play-off Кубка Гагарина. Счет в серии до четырех побед — 2:1 в пользу челябинцев.

Шайбы забросили Вадим Мороз (5-я и 9-я минуты), Брэйди Лайл (6), Виталий Пинчук (26), Крис Тирни (35), Даниил Липский (38), Егор Бориков (42) и Илья Усов (53). Голкипер минчан Василий Демченко отразил 33 броска по своим воротам и во второй раз за карьеру отыграл «на ноль» в матчах play-off.

Четвертый матч серии состоится 18 апреля в Минске.

Таисия Орлова