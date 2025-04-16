Экспортер остался у государства

Сегодня апелляционный суд в Ростове-на-Дону отказал Петру Ходыкину в удовлетворении жалобы на решение о передаче государству его компании «Родные поля». Актив был конфискован по требованию прокуратуры 31 января в связи с признанием «Родных полей стратегическим хозяйствующим субъектом и наличием у их бенефициара иностранного гражданства. Компания еще в начале февраля перешла в распоряжение Росимущества. Теперь же, как говорят юристы, она может быть без риска выставлена на торги.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По данным прокуратуры, Петр Ходыкин не отказался от полномочий единственного участника ООО «Родные поля» и продолжил определять судьбу компании

По данным прокуратуры, Петр Ходыкин не отказался от полномочий единственного участника ООО «Родные поля» и продолжил определять судьбу компании



Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без изменений решение о взыскании в доход государства 100% долей ООО «Родные поля». Таким образом, апелляционный суд отказал в удовлетворении жалобы бенефициара «Родных полей» Петра Ходыкина на решение ростовского арбитражного суда, которое было принято по требованию Генпрокуратуры. Вердикт о взыскании вступил в законную силу. Адвокаты, представляющие интересы бенефициара, собираются обжаловать судебное решение в кассационной инстанции.

По словам представителя интересов «Родных полей» в суде адвоката Дмитрия Мальбина, планируется обращение с жалобой в кассационную инстанцию. Юрист подчеркнул, что Петр Ходыкин является российским гражданином и изъятие у него компании как у иностранного инвестора неверно, поскольку Закон 57-ФЗ не предполагает изъятие имущества у российских граждан.

«Он сам построил эту компанию с нуля за счет собственных средств, поэтому сторона ответчика не может согласиться с решением суда», – прокомментировал господин Мальбин.

ООО «Родные поля» (до апреля 2024 года называлось «Торговый дом “Риф”») в последние годы было одним из крупнейших российских экспортеров зерна.

В декабре 2024 года Генпрокуратура заявила в ростовский арбитраж иск с требованием о взыскании активов «Родных полей» в доход государства. Претензия была мотивирована тем, что компания является стратегическим хозяйствующим субъектом — его доля на рынке перевалки зерна в морском порту Азов превышает 20%. Вместе с тем, по данным прокуратуры, конечный бенефициар компании Петр Ходыкин является гражданином Федерации Сент-Китс и Невис (острова в Карибском море) и резидентом ОАЭ. При этом, как заявил надзорный орган, контроль над стратегическим предприятием осуществляется иностранным инвестором без соответствующего разрешения со стороны правительства РФ.

В иске с требованием о конфискации активов «Родных полей» прокуратура указала, что в 2023 году Петр Ходыкин в целях обхода действующих в РФ ограничений по контролю иностранцами стратегических предприятий и сокрытия своего владения активом инициировал создание КЗПИФ «Логистик» (комбинированный закрытый паевой инвестиционный фонд), куда перевел принадлежащие ему 100% долей ООО «Родные поля». Вместе с тем, права на управление имуществом компании он передал ООО «Современные фонды недвижимости». На самом же деле, как заявила прокуратура, Петр Ходыкин «от полномочий единственного участника ООО “Родные поля” не отказался, продолжил определять судьбу общества и прямо влиять на его хозяйственную деятельность».

В связи с этим надзорный орган настаивал на взыскании в доход РФ 100% долей ООО «Родные поля», принадлежащих КЗПИФ «Логистик», находящегося под управлением паевого инвестиционного фонда ООО «Современные Фонды Недвижимости».

31 января ростовский арбитражный суд требование прокуратуры удовлетворил. При этом судом было принято постановление о немедленном исполнении решения о взыскании. Уже 5 февраля в ЕГРЮЛ появилась запись о переходе 100% долей ООО «Родные поля» во владение Росимущества. В начале апреля новый собственник назначил генерального директора компании. Теперь же Росимущество сможет выставить конфискованную компанию на торги.

По словам советника юридической фирмы Forward Legal Олега Шейкина, формально закон и до этого не ограничивал государство в праве продать актив до завершения рассмотрения жалобы в апелляционном суде. Но при этом был риск возврата «Родных полей» Петру Ходыкину, если бы эта инстанция отменила решение о конфискации.

«Если бы актив был уже продан, у прежнего собственника возникло бы право взыскать с государства стоимость утраченного актива, либо оспаривать сделку государства по передаче имущества новому собственнику», — пояснил Олег Шейкин.

Отметим, что в похожей ситуации https://www.kommersant.ru/doc/7404171?query=коровайко конфискованные активы агрохолдинга «Концерн «Покровский» перешли от Росимущества к новому собственнику примерно спустя год после соответствующего решения суда.

Сергей Иванов