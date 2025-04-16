Агроном вышел на природу

В минприроды Ульяновской области новый руководитель — исполнять обязанности министра назначен экс-директор ФГБУ «Станция агрохимической службы “Ульяновская”», агроном по образованию Евгений Черкасов. Источники «Ъ», близкие к министерству, полагают, что именно его в дальнейшем планируют назначить главой минприроды. В правительстве области не исключают такой вариант, но отмечают, что прежде посмотрят на его успехи. Местные экологи признают, что в сфере деятельности министерства накопилось много проблем, и человеку с агрономическим образованием будет сложно принимать решения. В то же время они отмечают, что принципиальность главы минприроды может иногда быть в противоречии с интересами исполнительной власти по реализации инвестпроектов, и найти баланс интересов главе минприроды будет очень трудно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эксперты считают, что Евгению Черкасову (справа, рядом с губернатором) будет непросто соблюсти баланс экономических интересов власти и экологического благополучия

Фото: фото - ФГБУ «Станция агрохимической службы “Ульяновская”» Эксперты считают, что Евгению Черкасову (справа, рядом с губернатором) будет непросто соблюсти баланс экономических интересов власти и экологического благополучия

Фото: фото - ФГБУ «Станция агрохимической службы “Ульяновская”»

Во вторник, 15 апреля, распоряжением губернатора Ульяновской области Алексея Русских исполняющим обязанности регионального министра природных ресурсов и экологии назначен Евгений Черкасов. Информацию об этом подтвердили «Ъ-Волга» в региональном минприроды, а также источники в правительстве региона.

Ранее Евгений Черкасов возглавлял ФГБУ «Станция агрохимической службы “Ульяновская”», с 1 апреля он был назначен заместителем министра природных ресурсов. Уже тогда источники «Ъ-Волга» предполагали, что Евгения Черкасова планируют поставить во главу министерства.

Исполнявший обязанности министра Антон Фомин на прошлой неделе подал заявление на увольнение по собственному желанию. Понедельник был последним днем его работы.

Региональное минприроды не имеет постоянного министра с декабря 2023 года, когда после приезда в Ульяновск генпрокурора Игоря Краснова и высказанных им критических замечаний подала в отставку министр Гульнара Рахматулина. Основные претензии к министру касались контракта по рекультивации полигона ТКО «Красный Яр», который был заключен по предложению министра в обход конкурентных процедур. Подрядчиком стала компания «Экоинвест», до 2016 года принадлежавшая Гульнаре Рахматулиной, а субподрядчиком — компания «Мегастоун групп». Ее гендиректор и совладелец Наиль Вильданов, по данным источников «Ъ», был помощником губернатора региона Алексея Русских в пору, когда тот был сенатором. По иску облпрокуратуры Арбитражный суд Ульяновской области в декабре 2024 года вынес решение о возврате подрядчиком всех средств по контракту в связи с незаконностью его заключения. Кроме того, в августе 2024 года СУ СКР предъявило обвинение руководителям «Экоинвеста» и «Мегастоун Групп» в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы). Расследование завершается, и скоро дело будет направлено в суд.

Все последующие руководители министерства были заместителями министра, на которых возлагалось исполнение обязанностей главы минприроды: Наталья Аюкаева, Иван Исаев, Антон Фомин. По словам источников, близких к министерству, никто из них не изъявлял желания возглавлять министерство постоянно.

В конце марта во время отчета Антона Фомина о деятельности министерства в 2024 году депутаты задали вице-премьеру Владимиру Пушкареву вопрос, когда будет подобран постоянный глава минприроды, заметив, что без министра у ведомства нет будущего. Господин Пушкарев ответил, что губернатор Алексей Русских уже поставил задачу подбора кандидатуры, и скоро будут представлены варианты. С назначением 1 апреля Евгения Черкасова на пост замминистра источники «Ъ» отмечали, что именно его, судя по всему, и планируют в будущем поставить во главе министерства. Тогда депутаты приняли отчет господина Фомина «с большой натяжкой», указав на проблемы с исполнением госконтрактов по нацпроектам — срыв сроков рекультивации полигона ТКО «Красный Яр» и недостижение целевых показателей по очистным ООПТ «Винновская роща». Антон Фомин заявил о принципиальной позиции — отказе принимать очистные сооружения «Винновской рощи» и необходимости ведения претензионной работы с подрядчиком. В минувшую пятницу по время своего отчета перед Общественной палатой Ульяновской области вице-премьер Владимир Пушкарев заметил, что министерству «не хватило компетентности и смелости», чтобы принять работы по «Винновской роще», и пообещал, что «вопрос будет закрыт».

Знакомый с ситуацией источник в облправительстве в беседе с «Ъ» не отрицал, что кандидатура Евгения Черкасова рассматривается как возможный вариант главы минприроды. «Но надо сначала посмотреть, как он себя зарекомендует, после этого принимать решение»,— сказал собеседник.

Евгений Черкасов родился 7 октября 1974 года в селе Спешневка Кузоватовского района Ульяновской области, в 1995 году окончил Ульяновский сельскохозяйственный институт по специальности «агрономия». С 2010 года по март 2025 года возглавлял ФГБУ «Станция агрохимической службы “Ульяновская”». Кандидат сельскохозяйственных наук. В 2016 году ему было присвоено звание почетного работника АПК России. 21 марта 2025 года губернатор региона Алексей Русских вручил Евгению Черкасову нагрудный знак «Заслуженный работник сельского хозяйства Ульяновской области», а 1 апреля стало известно, что Евгений Черкасов признан лауреатом Национальной премии имени П. А. Столыпина «Аграрная элита России — 2025».

Выяснить, как новый руководитель намерен решать накопившиеся проблемы министерства, не удалось: Евгений Черкасов от комментариев отказался, сославшись на занятость.

По словам собеседника «Ъ» в региональном минприроды, сотрудники министерства надеются, что новому руководителю удастся наладить работу ведомства и решить его многочисленные проблемы. Также собеседник отметил, что, по отзывам сотрудников станции агрохимической службы, «Черкасов — человек, который выступает за справедливость, за людей».

Координатор реготделения движения «Зеленая Россия», эколог Александр Брагин не уверен, что Евгению Черкасову с его сельскохозяйственным профилем удастся долго возглавлять министерство, «и он может не пройти согласование Минприроды РФ». Он также полагает, что «видимо, областному правительству нужен человек, который возьмет на себя ответственность и подпишет необходимые документы — как по “Винновской роще”, так и по другим будущим проектам». «А если будет очень принципиальным, то долго вряд ли продержится на этом посту»,— заметил эколог.

Экс-руководитель регионального управления Росприроднадзора, эколог и юрист Александр Каплин полагает, что кандидатуру министра вполне могут согласовать «ограничения не настолько жесткие». «Но сам факт, что во главу минприроды ставят агронома, говорит о тотальном кадровом голоде в регионе»,— сказал господин Каплин. Он также заметил, что «сложность для нового руководителя будет в соблюдении баланса экономических интересов региона и экологического благополучия, а эти факторы нередко вступают в противоречие».

Сергей Титов, Ульяновск