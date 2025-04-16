Минфин сыграл на коротком интересе

Впервые за месяц Минфин разместил гособлигации на сумму свыше 100 млрд руб. Предыдущие аукционы на фоне слабого интереса инвесторов проходили вяло, и эмитенту даже пришлось отменять размещения двух выпусков ОФЗ. Сейчас инвесторы вновь оживились, ожидая смягчения монетарной политики ЦБ и геополитического потепления. Впрочем, эмитент предложил им и более привлекательные короткие бумаги, а также не поскупился на премию по доходности ко вторичному рынку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Аукционы по размещению гособлигаций 16 апреля прошли при повышенном интересе инвесторов. Совокупный объем спроса составил почти 200 млрд руб., чего не наблюдалось с середины марта. При этом Минфин предложил инвесторам уже привычные в этом году облигации с постоянным купоном (ОФЗ-ПД), не став экспериментировать с менее популярными инфляционными облигациями, аукцион по которым неделю назад был отменен (см. “Ъ” от 10 апреля). Более того, один из выпусков был самым коротким из размещаемых в этом году, с погашением в августе 2029 года. В предыдущие месяцы короткие выпуски были с погашением через пять-шесть лет.

В результате четырехлетние ОФЗ были размещены в полном объеме на 50 млрд руб. Объем размещений более длинных, пятнадцатилетних бумаг превысил 62 млрд руб.

В результате объем размещений стал рекордным за последний месяц, достигнув 112 млрд руб. При этом Минфин не поскупился на премию по доходности ко вторичному рынку.

Средневзвешенная доходность четырехлетнего выпуска составила 16,38% годовых, что, по оценке главного аналитика БК «Регион» Александра Ермака, предполагает премию в размере 5 б. п. «На втором аукционе средневзвешенная доходность составила 16,1% годовых, то есть с премией 7 б. п. к среднему уровню вторичного рынка»,— отмечает эксперт. Менее высокая премия за первый выпуск может быть обусловлена дефицитом таких бумаг на рынке. «Покупка на аукционе — редкая возможность взять такую бумагу»,— отмечает начальник отдела по работе с облигациями УК «Ингосстрах-Инвестиции» Игорь Кириллов.

В целом конъюнктура долгового рынка за последнюю неделю заметно улучшилась. За это время индекс Мосбиржи гособлигаций RGBITR вырос на 2,2%, отыграв большую часть снижения начала месяца. В итоге доходности в среднем по рынку снизились на 24 б. п. после роста на 49 б. п. неделей ранее. Доходности среднесрочных бумаг опустились ниже уровня 16% годовых, долгосрочных — приблизились к 15,2% годовых. «Позитивным фактором для российских активов стал прилет спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Россию 11 апреля и возросшие ожидания на снижение геополитической напряженности»,— отмечает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

Благоприятное влияние на долговой рынок оказало и замедление инфляции.

По оценке ЦБ, сезонно скорректированная инфляция (которая влияет на принятие решения по ключевой ставке) в марте снизилась до 7,1% с 7,5% в феврале и 10,3% в январе. «Данные по инфляции показывают, что Банку России удается сдерживать инфляционные тенденции и скоро он может приступить к снижению ключевой ставки»,— отмечает Игорь Кириллов.

В случае устойчивого тренда на замедление инфляции ситуация на долговом рынке продолжит улучшаться, что будет позитивно сказываться на возможностях Минфина по привлечению финансирования, тем более что план на второй квартал 2025 года был увеличен с 1 трлн руб. до 1,3 трлн руб. «Предпосылками для дальнейшего замедления инфляции остаются слабое кредитование на фоне высокой ключевой ставки, крепкий рубль, нормализация бюджетных расходов (бюджетная политика перестает быть стимулирующей после высоких госрасходов в декабре—феврале)»,— отмечает Михаил Васильев. По его оценке, годовая инфляция пройдет свой пик (10,5%) в апреле и к концу года замедлится до 5,8%. Это будет способствовать дальнейшему снижению ставок по депозитам и доходностей облигаций, что будет стимулировать спрос инвесторов на облигации с постоянным купоном. «Для более существенного улучшения настроений участников рынка требуются четкие сигналы от ЦБ или как минимум явное замедление недельной инфляции»,— отмечают аналитики Райффайзенбанка.

Виталий Гайдаев