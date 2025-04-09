Инфляция отвязалась от гособлигаций

В первый раз с начала 2025 года Минфин признал несостоявшимся аукцион ОФЗ. Это коснулось довольно редких бумаг, стоимость которых привязана к инфляции. Однако и спрос на классические гособлигации с фиксированным купоном был удовлетворен в небольшом объеме. В условиях нестабильности инвесторы запрашивают повышенные премии к вторичному рынку, а Минфин пока не готов на уступки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Ситуация на российском долговом рынке в последние дни не внушала особого оптимизма (см. “Ъ” от 9 апреля). Тем не менее 9 апреля Минфин предложил инвесторам ставшие традиционными в этом году гособлигации с постоянным купоном (ОФЗ-ПД), а также редко встречающиеся в его аукционной практике гособлигации с плавающим номиналом (ОФЗ-ИН, линкер). В последний раз эмитент пытался разместить линкеры 18 декабря 2024 года, однако тогда не было спроса «по приемлемым уровням цен» (общий спрос составил 6,45 млрд руб.).

Спрос при размещении ОФЗ-ПД составил 53 млрд руб. при объеме предложения в 50 млрд руб. Однако Минфин удовлетворил заявки лишь на 6,8 млрд руб. Это худший результат с начала года. Судя по всему, Минфин отсек наиболее агрессивные заявки, учитывая, что по удовлетворенным средневзвешенная ставка составила 16,39% годовых (двухмесячный максимум).

Агрессивность заявок инвесторов могла быть вызвана и жесткими комментариями ЦБ, и слабыми данными по инфляции.

По данным Росстата, с 25 по 31 марта инфляция составила 0,2% после 0,12% неделей ранее, а годовая выросла с 10,22% до 10,24%. С начала недели снижение котировок долговых бумаг ускорилось на фоне падения всех глобальных и сырьевых рынков из-за торговых войн. По оценке главного аналитика БК «Регион» Александра Ермака, к 8 апреля доходность кратко- и среднесрочных выпусков поднялась до 16,2–17,05% годовых. «Доходности ОФЗ, которые за последние недели выросли более чем на 100 базисных пунктов, выглядят достаточно интересно. Но конъюнктура финансовых рынков оставляет желать лучшего»,— отмечает портфельный управляющий «Альфа-Капитала» Андрей Золотов.

Именно желанием разнообразить предложение в условиях непростой рыночной конъюнктуры могло быть продиктовано возвращение эмитента к практике размещений линкеров, предполагает собеседник “Ъ” на финансовом рынке. Из-за особенностей таких бумаг (их тело индексируется исходя из официальной инфляции) они могут быть интересны ограниченному кругу инвесторов из числа пенсионных фондов, для которых инфляция является бенчмарком.

Однако, как отмечает руководитель отдела управления облигациями УК «Первая» Антон Пустовойтов, в длинных ОФЗ-ИН вмененная инфляция превышает 7%, что сопоставимо с ее долгосрочным значением с момента перехода к ее таргетированию, что ограничивает «инвестиционный потенциал линкеров».

В итоге Минфин вновь не смог собрать заявки по «приемлемым уровням цен» и признал аукцион несостоявшимся.

«Возможно, инвесторы потребовали значительную премию, принимая во внимание, что с 17 марта, когда был зафиксирован локальный максимум по цене по таким бумагам на вторичном рынке, снижение цены составило 5,25 процентного пункта»,— отмечает Александр Ермак.

В текущих условиях у Минфина сужается инструментарий для привлечений средств, признаются участники рынка. Впрочем, ситуация может измениться, особенно если стороны торгового противостояния смогут договориться о смягчении тарифов. Важную роль будет играть риторика Банка России. По мнению главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева, в апреле регулятор сохранит ставку на уровне 21%, но «смягчит сигналы».

Виталий Гайдаев