«Яндекс Еда» составила топ лучших ресторанов Петербурга Ultima Guide

Команда сервиса «Яндекс Еда» презентовала обновленный Ultima Guide по Петербургу — топ-50 городских ресторанов по версии клиентов и экспертов индустрии. В него вошли Duo Gastrobar с авторскими блюдами от Дмитрия Блинова, Smoke BBQ, в котором подают брискет из говяжьей грудинки, грузинский ресторан Nino с видом на Казанский, заведение авторской азиатской кухни Mad и другие. Церемония прошла вечером 16 апреля в культурном центре «Сообщество» на территории Новой Голландии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Пресс-служба сервиса «Яндекс Еда» Фото: Пресс-служба сервиса «Яндекс Еда» Следующая фотография 1 / 2 Фото: Пресс-служба сервиса «Яндекс Еда» Фото: Пресс-служба сервиса «Яндекс Еда»

Приз за лучший интерьер получил ресторан Salone pasta&bar. Награду за превосходный сервис вручили Self Edge Japanese. В номинации «Самый популярный ресторан у пользователей Яндекс Карт» победило заведение Frantsuza Bistrot. Приз в категории «Выбор экспертов» получил Bourgeois Bohemians, а в номинации «Выбор пользователей» — BeefZavod.

В топ от Яндекса вошли рестораны, расположенные в разных частях города — от центра до спальных районов. В Ultima Guide из отдаленных локаций попали, например, заведение Itameshi, в меню которого входят блюда итальянской и японской кухонь, а также Inner. Кроме того, в путеводителе можно найти недорогой ресторан традиционной русской кухни «Синичка» и Meat_Coin Country Club, расположенный в Комарово. Одним из критериев отбора являлся, в частности, несетевой статус заведений.

Впервые сервис «Яндекс Еда» выпустил гид по Петербургу в апреле прошлого года. Зимой специалисты платформы вновь проанализировали около 10 тыс. ресторанов с помощью нейросети, чтобы рейтинг соответствовал актуальным запросам пользователей. В лонг-лист вошел 281 претендент. Для участия в отборе заведения должны были соответствовать более чем ста критериям (например, работать не менее 3-х месяцев на момент анализа ИИ). Как отметили организаторы, подключенность к доставке через «Яндекс Еду» не являлась обязательным условием. Список кандидатов был опубликован на сайте проекта за два месяца до выхода обновленного гида.

После этого были проанализированы результаты голосования, в котором приняли участие свыше 80 экспертов рынка и 18 тыс. пользователей, взаимодействовавших с ресторанами-претендентами через сервисы Яндекса. Опрос предполагал оценку меню, блюд и их вкусовых качеств, сервиса, дизайна и атмосферы заведений.

Дарья Астанина