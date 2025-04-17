Дворовая конституционная авария

В Конституционный суд (КС) РФ поступила жалоба подмосковного жителя, требующего пересмотреть статьи Гражданского кодекса о компенсации морального вреда и возмещении убытков, причиненных госорганами. В основу жалобы легло разбирательство вокруг ДТП: дорожная полиция признала водителя виновным в аварии, но суды этот вывод из документов убрали. Автомобилист в связи с этим попытался взыскать компенсацию с ГИБДД, но сделать это не удалось, в результате водитель был вынужден пожаловаться в КС. Опрошенным “Ъ” экспертам позиция заявителя кажется обоснованной, так как в законодательстве действительно не закреплен порядок выплаты компенсации на этот случай.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ

КС принял к рассмотрению жалобу жителя подмосковного города Железнодорожного Александра Ивченкова, Подоплекой разбирательства стала авария, произошедшая в сентябре 2021 года во дворе его дома. Как следует из материалов дела (“Ъ” ознакомился с ними), управляя автомобилем Renault Logan, господин Ивченков столкнулся сначала с Nissan Teana, а затем с припаркованным неподалеку Volvo. Прибывший на место инспектор ДПС вынес определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении, поскольку состав правонарушения отсутствовал (если бы водитель, к примеру, сбил человека, то было бы заведено дело по ст. 12.24 КоАП).

В приложении к определению инспектор указал, что Александр Ивченков виновен в ДТП. На этом основании пострадавшие автовладельцы получили страховые выплаты по ОСАГО.

Господин Ивченков с этим не согласился и сначала обратился с жалобой в ГИБДД, а затем — в суд. Железнодорожный городской суд Московской области и Московский областной суд жалобы отклонили, но Первый кассационный суд общей юрисдикции в сентябре 2022 года встал на сторону жалобщика. Суд исключил из решения сотрудников ГИБДД (и судов, куда обращался водитель) выводы о том, что господин Ивченков нарушил ПДД. Истец, в свою очередь, воспринял постановление кассационного суда так, что сотрудник ГИБДД нарушил норму ст. 1.5 КоАП, установив вину водителя до решения суда или должностного лица. В связи с этим Александр Ивченков вновь пошел по судам, истребуя с сотрудников полиции компенсацию морального ущерба и возмещение расходов на адвоката, но получил отказ во всех инстанциях вплоть до Верховного суда.

Тогда владелец Renault Logan и обратился в КС, требуя признать неконституционными четыре статьи Гражданского кодекса (ГК) РФ (о компенсации вреда, об ответственности за вред, причиненный госорганами, о возмещении убытков, в том числе причиненных госорганами и органами местного самоуправления). Господин Ивченков считает, что эти нормы кодекса противоречат ст. 2, 17–19, 46, 48 и 53 Конституции РФ и содержат «правовую неопределенность».

Инспектор ГИБДД сделал вывод о виновности гражданина в ДТП в определении об отказе в возбуждении дела, этот вывод был признан судом незаконным, в этом случае ГК не предусматривает возможности возмещения издержек и компенсации морального вреда, следует из поданной жалобы.

Это и станет предметом проверки Конституционным судом.

Гендиректор юридической компании «Митра» Сослан Каиров считает позицию заявителя «заслуживающей внимания». По его словам, КС ранее указывал, что отсутствие административного производства «не отменяет права на возмещение, если вред причинен незаконными действиями госорганов». «Судебные расходы, включая адвоката, подлежат компенсации, даже если они не вписаны в КоАП как издержки»,— полагает господин Каиров. «Действия сотрудника ГИБДД признаны судом незаконными, а законодательство действительно не содержит специального порядка компенсации судебных издержек в случае отказа в возбуждении дела об административном правонарушении»,— поясняет управляющий партнер юридической компании «Шаги», член Ассоциации юристов России Андрей Шарков. По его словам, в ГК РФ есть универсальные нормы, позволяющие взыскивать убытки, «если действия сотрудников полиции признаны незаконными». Интерпретация этих норм «как не позволяющих взыскать убытки» может стать основанием для вынесения постановления КС, считает юрист. Господин Каиров полагает, что КС подтвердит конституционность оспариваемых норм, но укажет на необходимость их единообразного применения в подобных случаях.

Александр Воронов