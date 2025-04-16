Лондон и Париж обсуждают соглашение об обмене мигрантами

Великобритания и Франция обсуждают соглашение, согласно которому Лондон сможет депортировать в Париж нелегальных мигрантов, которые прибыли на лодках через пролив Ла-Манш. Взамен Британия будет принимать из Франции иностранцев, которые имеют право на пребывание в стране, в том числе по программе воссоединения семей. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники. МВД Франции надеется, что этой схемой воспользуются другие страны Евросоюза.

«Это пилотная схема, которая предполагает будущее европейское соглашение, которое Франция решительно поддерживает»,— сказал FT представитель французского МВД. Источники FT отметили, что распространение этой схемы среди всех стран ЕС маловероятно, поскольку многие государства не хотят принимать мигрантов, которых депортировала не входящая в блок Великобритания. Источники газеты отметили, что переговоры Парижа и Лондона предварительные, пока рано говорить о потенциальном участии остальных европейских стран.

С начала 2025 года 8,2 тыс. человек попытались нелегально пересечь Ла-Манш на небольших лодках, чтобы попасть из Франции в Великобританию. Это на 30% больше, чем за тот же период 2024 года. В целом в прошлом году было зафиксировано 37 тыс. подобных случаев (показатель увеличился на 25% год к году).

Лусине Баласян