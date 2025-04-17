Капитанская точка

Верховный суд Башкирии изменил приговор Белорецкого межрайонного суда, вынесенный бывшему заместителю руководителя следственного отдела управления СКР по региону, а ныне — адвокату Артему Фазлетдинову. В январе он был признан виновным в превышении полномочий и приговорен к пяти годам колонии. Решением остались недовольны осужденный, гособвинитель, а также потерпевший по уголовному делу. Апелляционная инстанция исключила из приговора формулировку о причиненных преступлением тяжких последствиях, одновременно вернув адвокату классный чин капитана юстиции и освободив его от отбывания наказания за истечением срока давности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Осужденный за оговор полицейского адвокат Артем Фазлетдинов добился в апелляционной инстанции смягчения наказания. Рассмотревший жалобы сторон по уголовному делу Верховный суд Башкирии заключил, что совершенное обвиняемым преступление — средней тяжести, а значит, назначенный ему срок должен быть уменьшен.

Преступление было совершено в 2018 года, когда Артем Фазлетдинов работал заместителем руководителя Белорецкого отдела управления СКР по Башкирии. Судами было установлено, что тогда он из личной неприязни оговорил местного инспектора по делам несовершеннолетних Рамиса Даньянова. Следователь составил и зарегистрировал рапорт о том, что якобы полицейский публично оскорбил его. Кроме этого, юрист подал иск к инспектору Даньянову о взыскании 500 тыс. руб. компенсации морального вреда, что было квалифицировано при расследовании, а затем и Белорецким судом, как покушение на мошенничество.

Позднее свидетели по уголовному делу об оскорблении от показаний отказались. В 2020 году полицейский был оправдан по уголовному делу об оскорблении представителя власти. Однако был признан виновным в превышении полномочий (было установлено, что инспектор необоснованно применял силу к задержанному).

В 2023 году Рамис Даньянов подал иск о взыскании с Минфина РФ 10 млн руб. компенсации морального вреда за незаконное уголовное преследование, а также 350 тыс. руб. расходов на юридическую помощь. Белорецкий суд удовлетворил иск частично, на 400 тыс. руб.

Артем Фазлетдинов уволился из СКР в 2021-м году и стал адвокатом. А в 2023 году сам стал фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ) и покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ).

В январе Белорецкий суд приговорил его к пяти годам колонии общего режима, лишив классного чина капитана юстиции. Решением остались недовольны обе стороны. Обвиняемый не признал вину, его защитники просили вынести оправдательный приговор. Также они предлагали прекратить дело в связи с истечением срока давности.

Гособвинитель отмечал, что судом первой инстанции не в полной мере учтены характер и степень общественной опасности содеянного, не дана объективная оценка противоправным действиям подсудимого.

ВС Башкирии, исключая формулировку о причиненных Артемом Фазлетдиновым тяжких последствиях, отметил, что таковыми был признан арест автомобиля потерпевшего полицейского. Однако поскольку речь шла лишь о запрете регистрационных действий, и инспектор продолжал пользоваться машиной, то тяжких последствий не возникло. Не было и мошенничества, поскольку следователь подавал иск из личной неприязни, а не для того, чтобы завладеть имуществом полицейского, решил суд апелляционной инстанции.

Таким образом, тяжесть преступления была средней. Назначив в качестве наказания обвиняемому два года лишения свободы, суд освободил его от отбывания наказания в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности. Ему возвращен классный чин капитана юстиции, признано право на реабилитацию. Адвокат, пробывший под арестом на протяжении двух месяцев, был освобожден в зале суда.

Защитник Артема Фазлетдинова Руслан Ахмадуллин сообщил "Ъ", что «в принципе, доволен» решением коллегии Верховного суда.

Наталья Балыкова