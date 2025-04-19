Правильные ответы
Крестословица Ковальского
Редакция «Ъ» продолжает делиться лингвистическим наследием Максима Ковальского. Нам помимо интересного журнала, сотен статей, обложек, заголовков, слоганов оставил важное: уважение и любовь к каждому написанному слову. И этих слов сам Максим знал невероятно много. Неудивительно, что он даже попробовал себя в жанре кроссворда.
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По горизонтали:
3. Меж до и ми.
4. Готовит при качке.
5. Высокоштильный неполногласный сторож.
7. Полупехотинец-полукавалерист имени огнедышащего змея.
8. Хор — пение, ночной детский хор — _______.
9. Философия — Хайдеггер, литература — Гамсун, музыка — _______, шахматы — Алехин.
10. Пряник, винтовка, самовар.
12.Недобрая хромая лесная женщина преклонного возраста.
15. Не пчела, не муравей.
17. Конокрад и сестропродавец.
18. Две страны. Два президента. Оба свергнуты в 1979 году. Фамилия одна на двоих.
19. 4444,4 м.
20. Белка — колесо, поц — льдина, уж — _______, муха — стекло, слон — посудная лавка.
21. Вена, Братислава, Будапешт, Белград, Галац, Измаил.
23. Младшая сестра длины.
24. Достать орех и сладко жарить.
26. Возьми истому. Сделай анаграмму. Теперь извлеки вождя.
27. Царь кириллицы, пережил падение.
По вертикали:
1. Совокупность архитектурных излишеств.
2. Метафора по-русски.
6. Коллега Зевса и Перуна.
7. Художественный депресняк в Европе в конце XIX — начале XX века.
11. Самый длинный гад.
13. Самое раннее из: «_______ и печник», «_______ и табу», «_______ и Бесс», «_______ и море».
14. Речной залив.
16. Гад, да еще с конечностями.
19. Погоняло гангстера Чарльза Лучано (урожд. Сальваторе Лукания).
22. В оригинале — тезка первого мужчины, в переводе — автор балета из серии ЖЗЛ.
25. Раппорт + раппорт + раппорт + раппорт…
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