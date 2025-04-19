Правильные ответы

Редакция «Ъ» продолжает делиться лингвистическим наследием Максима Ковальского. Нам помимо интересного журнала, сотен статей, обложек, заголовков, слоганов оставил важное: уважение и любовь к каждому написанному слову. И этих слов сам Максим знал невероятно много. Неудивительно, что он даже попробовал себя в жанре кроссворда.

«Хороший текст» и «Коммерсантъ» представляют совместный проект

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По горизонтали:

3. Меж до и ми.

4. Готовит при качке.

5. Высокоштильный неполногласный сторож.

7. Полупехотинец-полукавалерист имени огнедышащего змея.

8. Хор — пение, ночной детский хор — _______.

9. Философия — Хайдеггер, литература — Гамсун, музыка — _______, шахматы — Алехин.

10. Пряник, винтовка, самовар.

12.Недобрая хромая лесная женщина преклонного возраста.

15. Не пчела, не муравей.

17. Конокрад и сестропродавец.

18. Две страны. Два президента. Оба свергнуты в 1979 году. Фамилия одна на двоих.

19. 4444,4 м.

20. Белка — колесо, поц — льдина, уж — _______, муха — стекло, слон — посудная лавка.

21. Вена, Братислава, Будапешт, Белград, Галац, Измаил.

23. Младшая сестра длины.

24. Достать орех и сладко жарить.

26. Возьми истому. Сделай анаграмму. Теперь извлеки вождя.

27. Царь кириллицы, пережил падение.

По вертикали:

1. Совокупность архитектурных излишеств.

2. Метафора по-русски.

6. Коллега Зевса и Перуна.

7. Художественный депресняк в Европе в конце XIX — начале XX века.

11. Самый длинный гад.

13. Самое раннее из: «_______ и печник», «_______ и табу», «_______ и Бесс», «_______ и море».

14. Речной залив.

16. Гад, да еще с конечностями.

19. Погоняло гангстера Чарльза Лучано (урожд. Сальваторе Лукания).

22. В оригинале — тезка первого мужчины, в переводе — автор балета из серии ЖЗЛ.

25. Раппорт + раппорт + раппорт + раппорт…

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